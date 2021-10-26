حسانين توفيق:إلغاء حالة الطوارئ سيكون له الأثر الأكبر على بيئة الاستثمار فى مصر

/658170/حسانين-توفيقإلغاء-حالة-الطوارئ-سيكون-له-الأثر-الأكبر-على-بيئة-الاستثمار-فى-مصر

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أن قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد رسالة أمن واستقرار من الدولة المصرية، بعد تضحيات كبيرة من شهدائنا حتى نكون على طريق التنمية بالجمهورية الجديدة.

تحيامصر يرصد تعليق النائب حساين توفيق بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ

حالة الطوارئ

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا ردود الأفعال التى صاحبت قرار الرئيس منذ مساء أمس حتى اليوم تؤكد على أنه له أثراً إيجابياً في نفس كل مصري و الأثر الأكبر علي مناخ التنمية و الإستثمار متوجها بالشكر لجنود مصر البواسل من القوات المسلحة والشرطة الذين قاموا بفرض الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرار سيكون له رسائل محلية وإقليمية ودولية قوية ، رغم التحديات التي تواجها مصر وأهمها بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار يسود كافة ربوع الجمهورية الجديدة قائلا:" مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وحقوق المواطن وحريته مكفولة تمامًا على النحو الذي كفله الدستور والقانون".