/658171/هيام-فاروق-قانون-النفاذ-إلى-الموارد-الأحيائية-خطوة-هامة-نحو-الاستخدام-الرشيد-للموارد-الطبيعية

قال النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، هو قانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

دوت الخليج

وإضافت النائبة هيام فاروق فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، ان أهمية القانون ترجع إلى دوره فى حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها سواء لأغراض البحث العلمى أو لأغراض اقتصادية عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة ، خاصة بعد انضمام مصر إلى ( بروتوكول ناجويا) عام ٢٠١٣.

هيام فاروق: قانون النفاذ إلى الموارد الأحيائية خطوة هامة نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية

واضوحت فاروق، أن القانون يؤكد على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية ذات الصلة والتى تحوزها المجتمعات المحلية مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع بهذه الموارد .

وأشارت ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن مصر تمتلك ما يقرب من ٣٠ ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية والدقيقة.، والكثير منها ذات اهمية اقتصادية .

كما أكدت، عضو مجلس الشيوخ، أن المادة ٣٢ من الدستور تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها .

ولفتت إلى أن الموارد الأحيائية تمثل ما يزيد عن ٧٠٪؜ من الاقتصاد العالمى ، و يتركز حوالى ٨٠٪؜ من الموارد الأحيائية فى جنوب الكرة الأرضية، كما أن الدول المتقدمة هى من تستفيد بهذه الموارد.