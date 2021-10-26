«هتنزل قريب»..تامر حسني يروج لأغنيته الجديدة «يا فرحة»

/658172/هتنزل-قريبتامر-حسني-يروج-لأغنيته-الجديدة-يا-فرحة

شوق نجم الجيل تامر حسني جمهورة باستعدادة لطرح أغنيته الجديدة «يا فرحة» خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما كان من المقرر طرحها في الموسم الصيفي المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية يا فرحة لمحمد رمضان وموعد طرحها

وشارك تامر حسني جمهوره، بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليها قائلًا: “يا صباح الحب والتفاؤل على أغلى ناس، أغنية يا فرحة مش هستنى تنزل الصيف اللي جاي، عشان كدا قررنا نعملكوا فكرة إن شاء الله تعجبكوا، وهتنزل قريب أوي أوي أوي، هنفرح بيها الفترة دي مع بعض، وربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحة اللي مستنيها يارب.. أغنية يا فرحة كلمات وألحان تامر حسني، توزيع علي فتح الله، تسجيل عبد الرحمن شوقي”.

تامر حسني يستعد لعمل فني جديد مفاجأة للجمهور

ونشر الفنان تامر حسني مؤخرا صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”،وعلق عليها قائلًا: “نهاركم جميل يا أغلى الناس.. لو حد ناوي يسمع أغنيه ليا بالنهار أنا برشح له كل يوم الصبح، لو مقرر يسمعني فيسمع الموضوع فيك، مش تمثال، خليك فولاذي، وبعدين افتح قلبك.. والله بيفرقوا معايا أنا شخصيًا”.

وأضاف تامر حسني: “وبجد لو ثبتنا الفكرة دي والله هتفرق جامد مع أي حد نفسه يأخذ قرار إيجابي أو يفتح نفسه للشغل أو لتطوير نفسه”.

وتابع مشوقا جمهوره لعمل فني جديد: “والنهاردة بصور حاجة هتحبوها أوي إن شاء الله”.

تامر حسني يتألق بحفل جامعة فاروس

هذ وتألق نجم الجيل تامر حسني بإحدى حفلاته ضمن حفلات الجامعات المصرية التي يحييها خلال تلك الفترة، كان منهم جامعة فاروس التي شهدت حضور عدد كبير من الجمهور مساء أمس الأربعاء.

وشارك تامر حسني الجمهور مجموعة صور من داخل الحفل عكست حالة الفرحة والسعادة التي حلت على طلاب الجامعة والحاضرين بتألق نجم الجيل، وكتب معربا عن سعادته بالحفل: “ “مسك ختام حفلات الإسكندرية العظيمة بأهلها في جامعه فاروس الكبيرة ، شكراً لكل الحضور الغالي الكريم و مليون مبروك لكل الخريجين يا رب مستقبل مشرق لكم و نجاح دائم شكراً لمحبتكم الغالية ، انا بحبكم اكتر والله شباب فاروس شباب فولاذي بجد “.