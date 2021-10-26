/658174/مارسيل-سمير-تتقدم-بسؤال-لوزير-التنمية-المحلية-بشأن-تأخر-الاعلان-عن-الأماكن-المخصصة-لعربات-الطعام-المتنقلة

تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للمستشار حنفي جبالي، موجه إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية للوقوف على أسباب تأخر الاعلان عن الأماكن المخصصة لعربات الطعام المتنقلة؟.

دوت الخليج يرصد تقدم مارسيل سمير بسؤال بشأن الأماكن المخصصة لعربات الطعام المتنقلة

عربات الطعام المتنقلة

وأشارت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، فى السؤال المقدم منها في ظل تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، استجابة لأفكار الشباب الجديدة، وفي هذا الاطار صدر قانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إضافة إلى صدور قرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019، وأصدر عدد من المحافظات كتب تنفيذية لتفعيل القانون ولكنها لم تعمم وبعضها لم يتم الترويج له علي مستوي المحافظات لتصل المعلومة للشباب الراغبين في عمل عربات طعام متنقلة ، ولم يتم الاعلان بشكل واضح عن الاماكن المخصصة لتلك العربات ولا توجد منصة الكترونية موحدة لنشر تلك الاعلانات والمعلومات.

اماكن عربات الطعام المتنقلة

وتساءلت مارسيل سمير، ما هي أسباب تأخر الاعلان عن الاماكن المخصصة لعربات الطعام المتنقلة علي مستوي المحافظات؟، وما الاطار الزمني للإعلان؟، واسباب عدم نشر الكتب الاجرائية؟، وأماكن التخصيص على منصة الكترونية لتصل المعلومة للشباب الراغبين؟، وما هي التسهيلات وأطر التنسيق التي تم اتخاذها لمساعدتهم؟.