/658178/إبراهيم-الديب-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-يبعث-رسائل-طمأنينة-للعالم-باستقرار-البلاد

أشاد النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب و عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بقرار الرئيس السيسي اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات، موضحا أن هذا القرار سؤكد أن مصر أصبحت في حالة استقرار تامة على الصعيد السياسي والاجتماعي والامني، فضلا عن نجاحها فىمعركتها مع الإرهاب.

دوت الخليج

وأكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن القرار يعلن أن مصر قد أصبحت في مأمن عن المخاطر التي أدتها لأعلان حالة الطوارئ في السابق ، لافتا إلى أن القرار سيكون له مردود قوى على الاقتصاد المصري، والسياحة والاستثمارات الاجنبية فى مصر، موضحا أنه يشمل رسالة طمأنينة لكل دول العالم بأن الدولة المصرية استعادت أمنها بشكل كامل.

إبراهيم الديب: إلغاء مد حالة الطوارئ يبعث رسائل طمأنينة للعالم باستقرار البلاد

وأشار إلديب إلى ان القرار يمهد تطبيق الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل كامل ، ودليل جديد علي احترام الدولة لحقوق الإنسان فى كافة المجالات قائلا عصر جديد ومصر بلد الامن والامان قولا وفعلا مؤكدا على أن قرار الرئيس السيسي يعد انتصارا للدولة المصرية والإرادة الشعبية، منوها إلى أن توقيت صدور هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب ، وهو ما أكده الرئيس السيسي أن مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.