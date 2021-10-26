افتتاح مؤتمر مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا يوليوس المشرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، صباح اليوم، مؤتمر "مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة"، وهو أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة.





ويقوم بتنفيذ المشروع فى مصر عدد من منظمات المجتمع المدنى فى مقدمتها الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية (CASC)، وهى منظمة شقيقة لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والتى تمتلك الخبرات المكتسبة فى العديد من المجتمعات الريفية والحضرية سعيا لتوفير وتحقيق حياه كريمه لهذه المجتمعات .

ويسعى المشروع من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبى وشبكة الشركاء المحليين إلى تقديم خدمات تنموية تسهم فى زيادة مرونة المجتمعات لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخلق نماذج لمناطق حضريه وريفيه أكثر استدامة مع الاهتمام بقطاعات مختلفة من الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات.

تحدث خلال المؤتمر موريتسيو جياتشرو مدير البرامج قسم الحوكمة وحقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالاتحاد الأوروبى، ونيافة الأنبا يوليوس رئيس مجلس إدارة الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، والدكتور هانى رياض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأوضح موريتسيو، حرص مصر على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاتحاد الأوروبى وقع ما يقرب من 20 % فى هذا المجال وتم أيضا تمويل مشروعات أخرى فى العديد من المحافظات: القاهرة وبنى سويف وأسيوط.

كما أكد نيافة الأنبا يوليوس، حرص الجمعية على الشراكة مع الاتحاد الأوروبى لبناء السلام المجتمعى وتحقيق أفضل النتائج، كما أكد أن وجود ممثلى وزارتى التضامن والبيئة عامل أساسى ورئيسى لضمان نجاح أى شراكه أو مشروعات لبلدنا الغالية مصر.

كما أكد حرص أسقفية الخدمات على توعية الأذهان والعمل على ازدياد الفهم والتوعية للجميع لازدياد الإنتاجية بصفة عامة مع الحرص على الحفاظ على البيئة.