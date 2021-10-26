13 ألف مستفيد.. صندوق تحيا مصر يطلق قوافل الدعم الغذائى لـ 34 مؤسسة رعاية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق ومشاركة أجهزة الدولة فى تنفيذ برامج الحماية للأسر الأولى بالرعاية.
وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القوافل توفّر الدعم الغذائى لنحو 13 ألف مستفيد، تم دراسة حالتهم الاجتماعية بالتنسيق مع 34 مؤسسة رعاية، مضيفا أن القوافل ستقوم بتوزيع 83 طنا من المواد الغذائية الجافة، و33 طنا من المعلبات، و21 طنا من اللحوم والدواجن.
وأوضح عبد الفتاح، أن هذه القوافل تستهدف الفئات الأولى بالرعاية من سكان المناطق الأكثر احتياجا، ودور الأيتام، وأطفال بلا مأوى، وجمعيات رعاية الأقزام وذوى الهمم، ومرضى السرطان والزهايمر، ودور رعاية المسنين، مؤكدا على أن هذه القوافل تجسد اهتمام الدولة بدعم منظمات المجتمع المدنى، والتكامل مع رؤية الأمم المتحدة لتحسين جودة حياة قاطنى المناطق الأكثر احتياجا، عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى هذا الإطار فضلا عن توفير شتى سبل الوصول للفئات الأولى بالرعاية فى المناطق النائية والحدودية.
وتعتبر مبادرة بالهنا والشفا إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذى ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.
الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية فى العمل الخيرى بموسوعة جنيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتى مساعدات إنسانية فى العالم خلال عامى 2020 و2021 وهى: أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبى).
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