صور.. وزير النقل: نستهدف تحويل مصر لمركز تجارة عالمى

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة وضعت خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية.





جاء ذلك فى كلمة مسجلة ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر الإتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021" الذى عقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير بالإسكندرية.

وأضاف الوزير أن الهدف الأكبر هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

وأكد وزير النقل، أن مصر من أوائل الدول التى انضمت للمنظمة البحرية الدولية، مشيراً إلى أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة فى كافة فعاليات المنظمة.

وأوضح الوزير أن قناة السويس تلعب دوراً كبيراً فى حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن أكثر 17 ألف سفينة عبرت القناة عام 2021 ما يؤكد أهمية موقعها الاستراتيجى.

ولفت وزير النقل إلى أنه جارى تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانئ البحرية لتحويلها إلى موانئ ذكية، من خلال العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكترونى، وغيرها.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور كيتا كى ليم الأمين العام للمنظمة البحرية العالم للمنظمة البحرية الدولية، والدكتور جلين بلاكووود رئيس الجامعة البحرية، والدكتور تكاشى تاكاشى نجازاوا - السكرتير التنفيذي للإتحاد الدولى للجامعات البحرية.