وزارة الداخلية تنظم ندوة تثقيفية للمجندين

جدة - نرمين السيد - حاضر فى الندوة الدكتور أسامة إسماعيل، كبير مفتشى الدعوة بوزارة الأوقاف، وقد دارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامى، ووسطيته، وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الإنتماء الحقيقى للوطن.. والتركيز على أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين،
وفى نهاية الندوة، استمع الدكتور أسامة إسماعيل إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عليها، مشيرًا إلى أن ما دار من مناقشات خلال الندوة يؤكد تمتع المجندين بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعى الدينى، مثمنًا الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.
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