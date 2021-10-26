أمطار وشبورة وتقلبات.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وتشهد البلاد اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر، سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية مثل "الإسكندرية ومطروح ورفح وبورسعيد" على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا.

بينما غدا الأربعاء 27 أكتوبر، يتوقع الخبراء أن تسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

ويوم الخميس 28 أكتوبر، تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أن هناك فرصة لتكون الشبورة المائية حتى الساعات الأولى من الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح الخفيفة على معظم الأنحاء وتكون نشطة على جنوب سيناء.

وأفاد خبراء الأرصاد، بأنه من المتوقع أن يسود البلاد بداية من اليوم حتى الخميس المقبل، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، ولطيفا فى أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال تلك الفترة كالتالى:-

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:-

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة والصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 20

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 21

الأربعاء 27 أكتوبر 2021:-

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة والصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20

جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 23

شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 21

الخميس 28 أكتوبر:-

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة والصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 20

جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 23

شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 21