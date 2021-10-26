صندوق تحيا مصر يطلق قوافل الدعم الغذائي لـ 34 مؤسسة رعاية اجتماعية

توفير 83 طن مواد غذائية جافة و33 طن معلبات و21 طن لحوم ودواجن

تامر عبد الفتاح: 13 ألف مستفيد في دور رعاية الأيتام والمكفوفين والمسنين

أطلق صندوق تحيا مصر قوافل جديدة لتوفير الدعم الغذائي لنحو 34 مؤسسة رعاية اجتماعية، وذلك في 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، والجيزة، القليوبية، الشرقية، بني سويف، المنيا، سوهاج، وأسوان، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق ومشاركة أجهزة الدولة في تنفيذ برامج الحماية للأسر الأولى بالرعاية.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القوافل توفّر الدعم الغذائي لنحو 13 ألف مستفيد، تم دراسة حالتهم الاجتماعية بالتنسيق مع 34 مؤسسة رعاية، مضيفا أن القوافل ستقوم بتوزيع 83 طنا من المواد الغذائية الجافة، و33 طنا من المعلبات، و21 طنا من اللحوم والدواجن.

وأوضح عبد الفتاح أن هذه القوافل تستهدف الفئات الأولى بالرعاية من سكان المناطق الأكثر احتياجا، ودور الأيتام، وأطفال بلا مأوى، وجمعيات رعاية الأقزام وذوي الهمم، ومرضى السرطان والزهايمر، ودور رعاية المسنين، مؤكدا على أن هذه القوافل تجسد اهتمام الدولة بدعم منظمات المجتمع المدني، والتكامل مع رؤية الأمم المتحدة لتحسين جودة حياة قاطني المناطق الأكثر احتياجا، عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الإطار فضلا عن توفير شتى سبل الوصول للفئات الأولى بالرعاية في المناطق النائية والحدودية.

وتعتبر مبادرة بالهنا والشفا إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة جنيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتي مساعدات إنسانية في العالم خلال عامي 2020 و2021 وهي: أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة)

، أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبي)