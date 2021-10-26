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لينك تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021، يسعى الكثير من المواطنين إلى الحصول على الجرعات المخصصة للمواطنين للعلاج من فيروس كورونا.
دوت الخليج
لينك تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021
هناك عددًا من الخطوات التى يلزم اتباعها للحصول على لقاح كورونا، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة، ويلزم فى هذا الشأن مطالعة تلك النقاط التالية: -
أولًا يلزم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، ويكون ذلك من خلال البحث على محرك البحث جوجل، ومن ثم اختيار الفئة التى تنتمى إليها سواء أصحاب الأمراض المزمنة أو المنتمين للقطاع الطبي، أو أيًا من الفئات الأخرى.
تعرف على خطوات الحصول على لقاح كورونا
كما أنه يلزم أيضًا تسجيل البيانات الأساسية الخاصة بك، حيث ستقوم بكتابة الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي، وأيضًا ذكر المحافظة.
هذا وبالإضافة إلى ذلك يلزم أيضًا إرفاق صورة الرقم القومي فى نموذج التسجيل، ومن ثم إدخال رقم الهاتف لتلقي رسالة برقم التأكيد الذى يجب إدخاله لاستكمال التسجيل.
كما أنه يلزم أيضًا إدخال رقم الهاتف وذلك لتلقي رسالة، برقم التأكيد الذى يجب إدخاله لاستكمال عملية التسجيل. هذا ويسعى الكثير من المصريين الحصول على لقاح كورونا وذلك فى إطار تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو المحدد بالمجان لدى الكثير من المواطنين.
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