آخر مستجدات الوضع في السودان.. «قرارات جديدة»

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آخر مستجدات الوضع في السودان، محل اهتمام للكثير من المواطنين فى مصر والوطن العربي، حيث نتطلع إلى متابعة الأحداث المتسارعة هناك.

دوت الخليج

آخر مستجدات الوضع في السودان

وتعيش السودان أوقات عصيبة حيث أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قرارًا بإيقاف عمل لجنة التمكين، وإصدار قرارات مصيرية من البرهان لحماية دولة السودان.

ومنذ ساعات كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أعلن عددًا من القرارات أهمها حل النقابات والاتحادات المهنية.

قرارات مصيرية فى السودان.. تعرف على آخر المستجدات

هذا وأشتعلت الأزمة السودانية منذ انقسام السلطة بين المكون العسكري والمدني في البلاد، حيث تباينت الآراء حول مسار العملية الديقراطية.

كما رفض العديد من المتظاهرين قرار رئيس مجلس السيادة السوداني، بشأن حل الحكومة وعدد من الوزارات والهيئات.

وعلى هامش ذلك أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، اليوم الإثنين،أن عبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة) حل مجلسي السيادة والوزراء، حيث استولى على السلطة بانقلاب عسكري.

والجدير بالذكر أن البرهان أوقف عمل اللجنة المستقلة في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.

وأعلن البرهان عن مجوعة قرارات مصيرية، للحفاظ على دولة السودان، حيث جاءت القرارات على النحو التالي:

1- الالتزام التام بما جاء في الوثيقة الدستورية.

2 - حل مجلسي السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء.

3- التخلص من سيطرة الولاه بشكل نهائي.

4- منع وكلاء الوزارات من العمل مع إيقاف عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها.