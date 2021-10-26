/658177/عمرو-درويش-قرار-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-يثبت-قدرة-الدولة-المصرية-على-إرساء-دعائم-الاستقرار

أشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس السيسي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ بجمع أنحاء البلادن مؤكدا إن قرار الرئيس السيسي قرار تاريخي وإنجاز يضاف للإنجازات التي تتحق على أرض مصر.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو درويش على إلغاء مد حالة الطوارئ

إلغاء حالة الطوارئ

وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي، يثبت قدرة الدولة المصرية على إرساء دعائم الاستقرار، ويؤكد على قوة صانع القرار المصري في تحقيق الأمن والأمان في ظل أزمات عنيفة تضرب العالم كله.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."