/658179/مازلت-عذراء-عروس-الدقهلية-تكشف-غموض-إصابتها-ب20-طعنه-بعد-72-ساعة-زواج

كشفت «عروس الدقهلية»أمام النيابة العامة، غموض إصاباتها بـ20 طعنه في أنحاء جسدها داخل عش الزوجية بعد 72 ساعة فقط من زواجها،وذلك فور أن فاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها منذ إصابتها، وأكدت أنها أرادت التخلص من حياتها لأنها كانت ترفض الارتباط بزوجها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل طعن عروس بـ 20 طعنه داخل عش الزوجية بعد 72 ساعة زواج في الدقهلية

كما فجرت «عروس الدقهلية» مفاجأة أمام النيابة العامة، أنها ما تزال عذراء رغم مرور 72 ساعة على زوجها، وذلك لأنها كانت تشعر بالاختناق والرعب كلما حاول زوجها الاقتراب منها، وهو ما جعلها تدخل في اكتئاب شديد انتهي بمحاولة التخلص من حياتها.

اعترافات تفصيلية للنيابة العامة

كما إعترفت «عروس الدقهلية» تفصيلية أمام النيابة العامة بعد إفاقتها من الغيبوبة، واضاف أنها يوم الواقعة شعرت بالاكتئاب الشديد وأنها كانت تشعر بالاختناق كلما اقترب منها زوجها، فوسوس الشيطان في عقلها للتخلص من حياتها بعدما عاشت 72 ساعة في عذاب نفسي، ولم ينجح زوجها في الاقتراب منها فلم يدخل بها وأنها مازالت عذراء، مما جعل الزوج يلجأ إلي إحضار شيخ لاعتقاده أن يكون عليها عفاريت، ووفي هذا الوقت قررت التخلص من حياتها بسلاح أبيض« سكين المطبخ».

تقرير الطب الشرعي

وجاء تقرير الطب الشرعي متوافق مع اعترافات الزوجة، فأكد التقرير أنها ما تزال عذراء وأن اتجاه الجروح المصابة بها في يديها ورقبتها يمكن ان تكون هي من أحدثتها بنفسها بعد نزول زوجها إلى الشيخ لإحضارة.

ومن جانبه أجري أطباء مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، عدة جراحات للعروسة، وقال مصدر طبي إن المصابة وصلت الي المستشفى في حالة خطيرة ومصابة بعدد طعنات مسددة لها في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة في الجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى، واحتاجت الي تدخل جراحي وتم فتح حجرة العمليات لإسعافها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية،إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة الجمالية من المدعو «أحمد إ. ال»، 25 سنة، صاحب مصنع ملابس، ومقيم بالجمالية يفيد بعثوره علي زوجته وتدعي «أميرة ع. أ »، 20 عامًا، من محافظة دمياط، ومقيمين في منزل الزوجية مدينة الجمالية.

وبسؤال الزوج أكد أنهم متزوجين منذ 72 ساعة فقط، وأتضح أن زوجته تشتكي من ضيق وادعي أنها ملبوسه من الجن، ونصحه عدد من أصدقائه بإحضار شيخ لها لإخراج الجن منها، وقراءة القراءة الكريم في البيت، وذهب إلي الشيخ، وعاد معه، إلا أنه فوجئ بزوجته غارقة في دمائها ساقطة على الأرض في بحر من الدماء ولم يتهم أحدًا بالتسبب فيما حدث لها.

وقررا أطباء مستشفى الجمالية المركزي تحويل الزوجة إلي مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالتها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتم التحفظ علي الزوج ، بمركز شرطة الجمالية وأخطرت النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات.