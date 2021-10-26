/658183/فاطمة-سليم-إلغاء-حالة-الطوارئ-يؤكد-نجاح-الدولة-في-القضاء-علي-الإرهاب

قالت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، يؤكد نجاح الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.

دوت الخليج يرصد تعليق فاطمة سليم على الغاء مد حالة الطوارئ

حالة الطوارئ

وأضافت سليم، خلال بيان لها اليوم، أن إلغاء مد حالة الطوارئ سيكون له انعكاسات إيجابية كثيرة على الاقتصاد وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى مساحات أكبر في حرية التعبير وشعور الرأي العام بالاستقرار والأمان.

ووجهت عضو مجلس النواب، التحية للقوات المسلحة والشرطة وجميع مؤسسات الدولة والشعب المصرى العظيم لوقوفهم صفاً واحداً خلف قيادة الرئيس عبدالفتحا السيسى مما جعل مصر تحقق نجاحات وانجازات ومشروعات قومية كبرى فى جميع انحاء البلاد.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."