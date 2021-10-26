/658187/النائبة-هيام-الطباخ-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-خطوة-تاريخية

أشادت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع انحاء البلاد، مؤكدة أن القرار يعد خطوة فاصلة في تاريخ مصر الحديث انطلاقاً من جمهورية جديدة راسخة بأوصال الأمن والامان، كما أنه يبعت برساتلة دولية وإقليمية بامتياز.

دوت الخليج يرصد تعليق هيام الطباخ بشأن الغاء مد حالة الطوارئ

إلغاء مد حالة الطوارئ

وتقدمت الطباخ، بخالص تقديرها للقيادة السياسية وإلى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخيه الصادقة " إن الشعب المصري الصانع الحقيقي لهذا القرار بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء ".

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."