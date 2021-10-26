بعد تألقها بحفل المومياوات..السوبرانو أميرة سليم تشارك في الفيلم الوثائقي «إحنا المصريين»

/658188/بعد-تألقها-بحفل-المومياواتالسوبرانو-أميرة-سليم-تشارك-في-الفيلم-الوثائقي-إحنا-المصريين

تعاونت السوبرانو أميرة سليم كعادتها مع المخرج هشام عبد الخالق، في عمل وثائقي جديد بعنوان «إحنا المصريين»، والتي أنهت تصوير وسرد حكايته بالكامل في مدينة باريس.

دوت الخليج يرصد تعاون أميرة سليم مع هشام عبد الخالق في فيلم «إحنا المصريين»

ويحمل فيلم «إحنا المصريين» العديد من المفاجآت كما تم استخدام أحدث المعدات في تصويره، بقيادة مدير التصوير، مدحت سعودي، وتعاون أميرة سليم مع مخرج العمل في أكثر من احتفالية اذ أنه شارك في إنتاج «أوبرا عايدة» في العاصمة القطرية الدوحة، وتحت سفح أهرامات الجيزة، كما أنتج سلسلة من المسلسلات والحفلات الموسيقية الكلاسيكية في مصر، وسوريا، ودبي، وبلدان أخرى.

وخطفت أميرة سليم القلوب مؤخرًا، بأدائها الساحر في حادث نقل المومياوات من متحف القاهرة إلى متحف الحضارة الذي قاده المايسترو العالمي نادر عباسي، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني، ونخبة كبيرة من نجوم الغناء من بينهم؛ المطربة ريهام عبدالحكيم.

أبرز المعلومات حول أميرة سليم

- من مواليد 1 يناير 1976 فى القاهرة.

- تنتمي لعائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلي الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل

- تخرجت في كونسرفتوار القاهرة واستكملت دراستها العليا في فرنسا

-قدمت الكثير من الحفلات الغنائية المنفردة علي معظم المسارح الفرنسية.

- أدت الأدوار الرئيسية في مختلف الأوبرات العالمية منها حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، انس الوجود وأجراس الليل.

أخر ظهور للفنانة أميرة سليم

وشاركت السوبرانو أميرة سليم، مؤخرًا، في حفل افتتاح الموسم الفني لأوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، ومصاحبة كورال أوبرا القاهرة، تدريب القائد الإيطالي، «كارميني كوللانجيلي»، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتضمن البرنامج باقة من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها «الجمال النائم» لـ«تشايكوفسكي»، افتتاحية «نورما» لـ«بيليني»، «ماكبث»، «لاتراڤيتا»، «التروڤاتوري» لـ«ڤيردي»، «السيدة الفراشة» لـ«بوتشيني»، و«باجلياكي» لـ«ليونوكاڤالو».