/658189/الكونفدرالية-الأفريقية-قرعة-سهلة-لـ-بيراميدز-والمصري-بدور-الـ-32-التكميلي

أقيمت منذ قليل قرعة دور الـ 32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويمثل مصر فيها ناديي بيراميدز والمصري البورسعيدي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان نادي بيراميدز تمكن في الصعود لهذا الدور بعدما تمكن أن يحقق الفوز على عزام التنزاني بهدف مقابل لاشئ بمجموع المبارتين.

أما المصري البورسعيدي فقد فاز بصعوبة بالغة أمام سلطات الموارد الأوغندي بهدف نظيف في مباراة العودة، بعد نهاية مباراة الذهاب بدون أهداف.

وجاءت القرعة لفريق بيراميدز خلال هذا الدور التكميلي بمواجهة إيه إس مانياما الكونغولي، وتقام مباراة الذهاب بالكونغو، أما مباراة العودة بالقاهرة.

أما النادي المصري البورسعيدي سوف يواجه فريق ريفرز يونايتد النيجيري، في مباراة الدور التكميلي لبطولة الكونفدرالية، وتقام مباراة الذهاب بنيجيريا أما مباراة العودة بالإسكندرية.

وتقام مباريات الذهاب أحد أما 26، 27، 28 نوفمبر المقبل، أما مباريات العودة تقام أحد أيام 3، 4، 5 ديسمبر المقبل.

أحمد فتحي: الأهلي خسر الدوري بسبب الفوز ببطولة أفريقيا.. وهناك ضغط غير مبرر على لاعبي بيراميدز

أكد أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، أن علاقتة مع جميع لاعبي الأهلي ممتازة للغاية، ولم يحدث أي تأثير بعد الرحيل عن الفريق.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "النهار" "سبب خسارة الأهلي لبطولة الدوري، هو الشعور بسهولة المنافسة على البطولة بعدما حققوا لقب دوري ابطال أفريقيا والسوبر الأفريقي".

الكونفدرالية الأفريقية

وزاد "إذا كان قد تمكن الأهلي أن يحقق الفوز بالمباريات المؤجلة بعد الفوز بنهائي افريقيا كان الفريق سيحقق بطولة الدوري بكل سهولة، ولكن حدث تراجي بعض الشئ، وحدث ما كان متوقعا بالسهولة الشديدة للبطولة".

وواصل " لا افكر في عقود لاعبي بيراميدز، واي شخص يفكر في هذا الأمر "لديه خلل في دماغه" ومن الصعب حدوث هذا الأمر، وكل لاعب لديه العقد الخاص به”.

واختتم "نتعرض لانتقادات غير منطقية خلال الفترات الماضية، ويجب أن يبتعد الضغط على لاعبي بيراميدز مثل باقي لاعبي الدوري من أجل الظهور بشكل جيد خلال الفترة القادمة".