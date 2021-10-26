24 نوفمبر..طرح فيلم «المحكمة» لغادة عادل في السينمات المصرية

/658190/24-نوفمبرطرح-فيلم-المحكمة-لغادة-عادل-في-السينمات-المصرية

تستعد السينمات المصرية لإستقبال فيلم جديد بعنوان «المحكمة» الذي يخوض بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة غادة عادل، وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم المحكة بالسينمات المصرية

وبدأ القائمون على فيلم «المحكمة» في طرح الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، على أن يتم طرح البرومو الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

أبطال فيلم المحكمة

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

غادة عادل تتعاقد على مسلسل منورة بأهلها

وكانت كلا من الفنانة الكبير ليلى علوي والفنانة غادة عادل أولى المتعاقدين على بطولة مسلسل «منورة بأهلها»، وتجري الشركة المنتجة خلال الفترة الحالية تعاقد باقي النجوم المشاركين للبدء في تصويره قريبا.

ويعد مسلسل «منورة بأهلها» التعاون الثاني للمخرج يسري نصر الله وليلى علوي، وذلك بعد أن تعاونا من قبل في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» الذي عرض عام 2016، التي تدور أحداثه حول يحيى الذي يعمل مع أبنائه رفعت وجلال في مجال طبخ اﻷطعمة للمناسبات، ومن المقرر أن يتزوج رفعت قريبًا من كريمة قريبته من جهة اﻷب، لكن كل منهما في الحقيقة يحب شخص آخر، حيث يحب رفعت شادية التي عادت لتوها من اﻹمارات العربية المتحدة، وتبادله الحب لكنها تخاف من فرق السن والفرق الطبقي، وتحاول كريمة أن تجد طريقة للتصريح بحبها لجلال خلال إحدى حفلات الزفاف الريفية التي يعمل يحيى وأولاده فيها.