/658191/راجية-الفقي-إلغاء-حالة-الطوارئ-يبرهن-على-حالة-الإستقرار-والنمو-والأمان

أشادت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينن بقرار الرئيس السيسي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه قرار تاريخي

دوت الخليج يرصد تعليق مي رشدي بشأن إلغاء حالة الطوارئ

الغاء مد حالة الطوارئ

ووجهت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره، الذي يبرهن على حاله الاستقرار والنمو والامان التى نعيشها بفضل سياسات قوية حكيمة حازمة مؤمنة تحت قيادة الرئيس السيسي، وبفضل شهداء بواسل وشعب أبي وعاشق لبلده، مضيفة”علينا أن نهنيء انفسنا بهذا اليوم الذي تطلع ان يعيشه الشعب المصرى مصر بلا طوارئ”.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."