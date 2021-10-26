فيديو.. التضامن: نقلة فى التمويل الأجنبى بعد تطبيق قانون الجمعيات

جدة - نرمين السيد - قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، إن الوزارة تعمل على أن تكون على مستوى الحدث بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، 2022 عاما للمجتمع المدنى.





وأضاف عبدالموجود، خلال كلمته أمام مؤتمر مجتمعات إنتاجية مرنة، اليوم الثلاثاء، أن هناك طفرة فى التمويل الأجنبى وقبول لمنح أجنبية بعد حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتمويل الأجنبى عقب تطبيق قانون الجمعيات. وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، أن هناك نقلة فى التمويل الأجنبى حال المقارنة بين عامى 2020 و 2021، ففى الستة أشهر الأولى من 2020 بلغ حجم التمويل من جهات مانحة 780 مليون جنيه، وفى الستة أشهر الأولى من 2021 وصل إلى مليار و450 مليون جنيه، وهو يدل على المرونة والتطبيق الجيد، وهو ما سيساعد بشكل أكبر المواطنين.

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