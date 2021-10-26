فيديوجراف- نشاط موسع للوزراء مع المسؤولين الفرنسيين

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، جون كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المصرى، وسفير مصر فى باريس.





وأجرى وزراء الحكومة المصرية العديد من اللقاءات، ويكشف الفيديو جراف التالى أبرز نشاطات الوزراء فى باريس. وشهد مدبولى، توقيع إعلان نوايا مصرى فرنسى فى مجال الذكاء الاصطناعى، كما شهدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، توقيع تعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة واتحاد الصناعات النسيجية الفرنسية. وكشف وزير الاتصالات عمرو طلعت، أبرز الفرص الاستثمارية فى مصر أمام رجال الأعمال الفرنسيين، واستعرضت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط مشروعات الوزارة أمام اتحاد الشركات الفرنسية.

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