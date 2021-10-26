مدبولى من فرنسا: ماضون فى بناء مصر جديدة بعزم الشعب والإرادة القوية للسيسى

جدة - نرمين السيد - فى بداية اللقاء، رحب "ماتياس كورمان" السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بالدكتور مصطفى مدبولى، فى أول زيارة له لمقر المنظمة، قائلاً إننا اليوم فى سبيل اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، لتنضم إلى قائمة الدول التى نعمل معها فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: سنوقع اليوم برنامج قُطرى شامل وطموح لدعم برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تتبناه الحكومة المصرية، موضحا أن الاقتصاد المصرى يتمتع بكونه الأكبر فى منطقة شمال إفريقيا، بمعدل نمو متوقع للناتج المحلى الإجمالى 5.6% فى العام المقبل.

وأشار إلى أن مصر لديها اهتمام كبير للاستثمار فى القارة الإفريقية، وهى البلد الأكبر فى أفريقيا فى مجال التصنيع، وكذلك لدى مصر إمكانات كبيرة فى مجال البنية التحتية للنقل بما فى ذلك المشروعات الجارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع: مصر لديها قدرات كبيرة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلى، وفيما يتعلق بالبرنامج القُطرى الذى سنوقعه اليوم فإنه سيضع إطاراً للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعاً، ستدعم مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلى عبر سياسيات محددة.

واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القُطرى، قائلاً : هذا البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصرى، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل فى مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمى الذى من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمى.

وأوضح أن البرنامج القُطرى سيدعم التعاون الإقليمى بين المنظمة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر شريك مهم للمنظمة، وقال موجهاً حديثه لرئيس الوزراء : يمكنكم الاعتماد علينا وأنتم تمضون فى سبيل تحقيق خطتكم الطموحة للإصلاح الاقتصادى التى ستحقق حياة أفضل لجموع المصريين.

من جانبه، استهل الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بالترحيب بممثلى الدول الأعضاء، معرباً عن سعادته بتواجده فى مجلس المنظمة، ومتقدماً لهم بالشكر على حسن الاستضافة، ومشاركتهم فى مراسم توقيع البرنامج القُطرى بين جمهورية مصر العربية والمنظمة.

وقال رئيس الوزراء: نحن فى الواقع نعتبر هذا البرنامج البارز أداة داعمة ومبتكرة تمكن مصر من مواصلة رحلتها الناجحة، وبالتأكيد نعتبر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية واحدة من منظمات التنمية رفيعة المستوى التى تعمل على بناء سياسات أفضل لحياة أفضل؛ من خلال التعاون مع الحكومات فى تشكيل السياسات التى تعزز الرخاء، والمساواة، والرفاهية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى قائلاً: أود حقًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشارككم قصة بناء مصر الجديدة، لأننا فخورون جدًا بعملنا وجهودنا حتى الآن، ونتطلع بالتأكيد إلى الدعم من جميع شركائنا فى التنمية لتحقيق هدفنا النهائى لحياة أفضل ومستقبل مزدهر لكل من يعيش فى بلدنا. ومنذ عام 2014، نحن فى مصر، بعزم الشعب المصرى العظيم، وبالإرادة السياسية القوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ماضون فى بناء مصر جديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجمهورية الجديدة تهدف إلى التجاوب مع تطلعات الشعب فى كل المناحى وبشكل شامل، حيث ستكون دولة لديها نظام تعليمى ورعاية صحية على مستوى عالمى، وبيئة أعمال شفافة وذات مصداقية، واقتصاد تنافسى ومستدام، قادر على خلق وظائف لائقة للشباب قائمة على توزيع أكثر إنصافًا للموارد والفرص.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن دولة جديدة لا تعنى أننا سنهمل تاريخنا الغنى والأصيل، بل على العكس، فنحن نبنى ونحدث ونبتكر، بالتوازى مع الحفاظ على ثقافتنا وحضارتنا الفريدة، لافتاً إلى أنه كمهندس معمارى فى الأساس يؤكد أن حجم العمل المنجز فى ترميم المناطق التاريخية لا يقل عن حجم العمل المنجز فى بناء المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء: حلمنا ورؤيتنا لمصر الجديدة تحول إلى إستراتيجية واضحة، وخارطة طريق نتابعها بإصرار، لافتاً إلى ما قامت به مصر من جهود استثنائية فى مجال تطوير البنية التحتية، وشبكة الطرق، إدراكاً منها بأهمية ذلك بالنسبة لشعبنا وبيئة الأعمال.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى قائلاً: قمنا ببناء مدن جديدة، وقمنا بضمان ما يكفى من خدمات الكهرباء والطاقة، وأخيراً وليس آخراً، أطلقنا مشروعاً ضخماً هو "حياة كريمة" بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المناطق الريفية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" يستهدف ولأول مرة تحسين حياة نحو 58 مليون مواطن، تحت مظلة مشروع وطنى واحد يجمع بين تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادى والاجتماعى، ويتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه تعد المرة الأولى التى ننفذ فيها مشروعًا متكاملًا، يلبى جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ويحدث نقلة نوعية فى حياة المواطنين المصريين.

وأوضح رئيس الوزراء، أن كل هذه الخطوات تحتاج إلى موارد مستدامة ليتم إكمالها، ومن ثم، وبالتوازى مع عملية التنفيذ، تبنت الحكومة برنامج إصلاح نقدى ومالى ناجحًا عام 2016، جعل الاقتصاد أكثر مرونة، وأصبحت مصر بفضله الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى حققت نموًا إيجابيًا فى الناتج المحلى الإجمالى عام 2020 على الرغم من تفشى جائحة كورونا.

وأضاف أنه للحفاظ على هذه المرونة، أطلقت الحكومة مؤخرًا المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتى تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد لجعله أكثر تنافسية وتنوعاً، حيث تم تحديد ثلاثة قطاعات رئيسية لتكون القطاعات الرئيسية الرائدة فى الاقتصاد، وهى التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحاً أن هذه الإصلاحات تركز على تحسين بيئة الأعمال، وسوق العمل، ورأس المال البشرى، والاقتصاد الرقمى، وكفاءة وحوكمة المؤسسات العامة للحفاظ على نمو أكثر شمولاً.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه من المتوقع أن يساهم البرنامج القُطرى الذى نطلقه اليوم بشكل مباشر فى تنفيذ الإصلاح الهيكلى، حيث سيكون بمثابة إرشادات لاستراتيجية التنمية المستدامة المعدلة مؤخرًا "رؤية مصر 2030"، وتماشياً مع أولويات مصر، سيركز البرنامج على خمس ركائز رئيسية وهى: النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمى، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء، والتنمية المستدامة.

وفى الختام، قال رئيس الوزراء: "نحن متحمسون جداً لإطلاق هذا البرنامج، ونتطلع إلى رؤية نتائج مثمرة"، وأعرب عن امتنانه للدعم الذى تلقته الحكومة المصرية من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتقديره لسفراء وممثلى الدول الأعضاء فى المنظمة لجهودهم الكبيرة المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بين مصر والمنظمة، داعياً أعضاء الحكومة لبدء العمل مع قيادات المنظمة خلال الجلسات رفيعة المستوى، كخطوة أولى فى المضى قدمًا نحو التنفيذ الناجح للبرنامج.