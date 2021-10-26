الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية نهارا، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كل الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتتهيأ فرص لسقوط الأمطار الخفيفة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (20:30% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 21

وادى النطرون 28 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 25 19

السلوم 25 14

سيوة 28 17

بورسعيد 27 23

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 20

العريش 27 19

رفح 26 20

رأس سدر 27 18

نخل 25 10

نويبع 28 23

طابا 26 20

كاترين 26 11

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 20

الفيوم 28 16

بنى سويف 29 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 15

سوهاج 31 16

قنا 32 17

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

إدفو 33 19

أبوسمبل 32 19

الوادى الجديد 31 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19