صور.. رفع 11 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية فى 72 ساعة

جدة - نرمين السيد - كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال، رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.





ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفعت شركة نهضة مصر، بالتنسيق مع الأحياء 11 ألف طن مخلفات صلبة وما يقرب من 50 طن مخلفات طبية خلال الـ72 ساعة، حفاظا على المظهر الجمالى والصحة العامة للمواطنين. كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول. وأكد المحافظ، أنه غير مسموح بأى شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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