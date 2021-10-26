السفير المصري في بودابست يشهد شحن ٢٥٠ الف جرعة لقاح استرازينكا...

شهد السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدي المجر، عملية شحن ٢٥٠ الف جرعة لقاح استرازينكا قدمتها المجر هدية لمصر في إطار التعاون الوثيق بين البلدين في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا.
وأكد السفير محمد الشناوي أن الجرعات المقدمة من الشعب المجري إلي الشعب المصري، والتي تم الاعلان عنها خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلي المجر في الفترة من ١١ الي ١٣ اكتوبر الجاري، تأتي في إطار العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين، وتعكس عمق وقوة العلاقات بين مصر والمجر.
وأضاف السفير المصري انه من المأمول ان تشهد الفترة القادمة خطوات فعالة علي صعيد التعاون الثنائي بين مصر والمجر في مجال مكافحة فيروس كورونا.
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