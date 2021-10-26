درع ”العمل العربية ” للرئيس السيسي لدعمة اللا محدود لقضايا التنمية...

اختتمت الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمالها بالعاصمة القطرية الدوحة ، بمشاركة حكومة مصر ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وترأس الجلسة الختامية ناصر المير رئيس المجلس الجديد وبحضور نائبي الرئيس الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف عن العمال، فضلا عن أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجمال قادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، والدكتور عامر بن محمد الحجري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.

وقرر المجلس تقديم درع منظمة العمل العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم وزراء العمل ورؤساء الوفود وأعضاء منظمات أصحاب الأعمال ، والمنظمات العمالية في الدول العربية ، لرعايته الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي ، وتشريفه بإلقاء كلمة مسجلة حملت معان سامية عكست دعم مصر اللامحدود لقضايا التنمية التي تخدم الإنسان العربي وحرصها الدائم علي دعم مسيرة العمل العربي والمشترك .

وأكد المجلس علي متابعة إجراءات تنفيذ عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وذلك بالمشاركة والدعم المالي لتتمكن دولة فلسطين من سد الفجوة المالية في استراتيجية التشغيل.

وقدم المجلس الشكر والتقدير إلي الدول سددت مساهمتها في موازنة المنظمة لعام 2021 وهي : مصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والكويت والمغرب وموريتانيا .

وكذلك الدول التي سددت علي حساب المتأخرات وهم : السودان والعراق ولبنان.

وناشد المجلس الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد مساهمتها لعام 2021 والدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهمتها .

وقرر المجلس تشكيل اللجنة الفنية المعنية باختيار الرواد وفقا لنص المادة الخامسة من لائحة تكريم رواد العمل العربي من : محمد محمود سعفان وزير القوي العاملة ( حكومة مصر) ، وسعيدة نغزه (أصحاب أعمال الجزائر) ، وعاشور تلي ( عمال الجزائر).

كما قرر المجلس استكمال تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية لمدة عامين من : عايدة محي الدين ( مصر مقررة)، والدكتورة حصة حسن (الإمارات ) وسونيا جناحي (البحرين)، ومها بنت سلطان( سلطنة عمان )، ومي أبو عليا ( فلسطين)، وسناء العصفور (الكويت ).

ووافق المجلس علي تشكيل لجنة الحريات النقابية من : محمد عبد الرزاق (حكومات العراق) ، وسعيدة نغزة (أصحاب أعمال الجزائر)، وحفيظ حفيظ (عمال تونس ).

كما وافق المجلس علي الأعضاء الثلاثة بلجنة الحريات النقابية وهم :الجبالي المراغي ( مصر عمال ) ، والمهندس ناصر عبد العزيز (السعودية)، وحوسين البدري ( ليبيا ).