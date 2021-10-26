محمد عبد الرحمن يُكرم خلال مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم نجم مسرح مصر الفنان الشاب محمد عبد الرحمن، خلال حفل ختام دورته السادسة التي من المقرر ان تنطلق من يوم 6 نوفمبر لتستمر حتى 11 من نفس الشهر.

دوت الخليج يرصد تكريم محمد عبد الرحمن بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

وتقام الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، برئاسة مازن الغرباوي، بمدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء، على شرف سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والتي ستنطلق من يوم 4 نوفمبر وتستمر حتي يوم 11 من نفس الشهر.

رنا سماحة تقدم الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي

وكانت قد أعربت الفنانة المصرية عن سعدتها بتقديم الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك ضمن دورته السادسة، اذ نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها: “سعيدة جدًا بمشاركتي في الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي.، المهرجان ترأسه شرفيًا، النجمة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويُقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة”.

مهرجان شرم الشيخ يطلق باسم سميحة أيوب

والمهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

سميحة أيوب من مواليد 8 مارس عام 1932 بحي شبرا بمحافظة القاهرة ، و حصلت على بكالوريوس التمثيل عام 1953، وذلك ضمن خريجي الدفعة السادسة ، وكانت بداية احترافها الفن أثناء فترة دراستها بانضمامها إلى فرقة "المسرح المصري الحديث" التي أسسها أستاذها الرائد زكي طليمات عام 1950.

محمد عبد الرحمن يشارك في مسلسل البيت بيتي

هذا وعادت الجهة المنتجة لمسلسل «البيت بيتي» الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، في استكمال تحضيرات العمل بعد أن تم توقفه بسبب انشغال أبطاله بأعمالهم الدرامية الرماضية هذا العام.

واستقرت الشركة المنتجة للمسلسل على الفنان مصطفى خاطر بديلا لمحمد عبدالرحمن الذي ينشغل بعدة أعمال فنية هذه الفترة، ومن المقرر أن يتولى خالد مرعي مهمة إخراج العمل، المقرر البدء في تصويره عقب الانتهاء من ترشيحات أبطاله.