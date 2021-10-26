أحمد السقا وخالد النبوي في منافسة شرسة بدور العرض المصرية..ديسمبر المقبل

/658196/أحمد-السقا-وخالد-النبوي-في-منافسة-شرسة-بدور-العرض-المصريةديسمبر-المقبل

يشهد شهر ديسمبر المقبل صراع قوي بين نجوم الفن بأعمالهم السينمائية المختلفة من خلال طرحها بدور العرض السينمائية المصرية، على رأس هؤلاء الفنان أحمد السقا بفيلم “العنكبوت”، والفنان خالد النبوي من خلال فيلم “أهل الكهف”.

دوت الخليج يرصد أبرز الأفلام المشاركة في دور العرض في شهر ديسمبر المقبل

فيلم العنكبوت

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

وتقدم الفنانة منى ذكي خلال أحدث فيلم «العنكبوت» دور مرشدة سياحية.وأشارت إلى أنها تعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، واستعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية.

فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم أهل الكهف لخالد النبوي

ويواصل صناع فيلم «أهل الكهف» الذي يخوض بطولته الفنان المتألق خالد النبوي حتى وقتنا الحالي، التحضيرات للعمل وتصوير مشاهده المتبقية في دولة المغرب، وانتهى المخرج عمرو عرفة من مونتاج الجزء الذي تم تصويره، استعداد لعرضه بدور العرض السينمائية داخل مصر.

يعرض فيلم «أهل الكهف» بدور العرض المصرية بداية من شهر ديسمبر المقبل، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ومن المقرر أن تدخل غادة عادل فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

فيلم الجريمة لـ أحمد عز

يعرض فيلم الجريمة أيضا بالسينمات داخل مصر في شهر ديسمبر المقبل،وهو بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

وتدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

ويتعرض الفنان أحمد عز خلال أحداث فيلم «الجريمة» لحادث سير، ويؤثر عليه الحادث بفقدان ذاكرته، ويتنكر فى أكثر من شخصية، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة.