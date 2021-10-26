/658197/النائبة-دعاء-عريبى-عن-إلغاء-حالة-الطوارئ-قرار-تاريخى-ويعكس-واقع-الاستقرار-فى-مصر

أكدت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حاله الطوارئ تاريخى، ويعكس أمام العالم كله مدى الاستقرار الذى تعيشه مصر الآن في شتي المجالات.

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جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدة أن مصر باتت تنعم بالأمن والآمان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن كل ما يحدث في مصر الآن يوضح أننا أمام قائد شجاع وقائد استثنائي ويقفز نحو بناء الوطن والمستقبل بسرعه كبيره.

النائبة دعاء عريبى عن إلغاء حالة الطوارئ: قرار تاريخى ويعكس واقع الاستقرار فى مصر

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار لم نكن نصل له بدون تضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لكى تنتصر مصر على الإرهاب وتصل إلى هذه اللحظة التاريخية بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكدة على أن تضحيات الشهداء من أجل هذه اللحظة لا أحد ينساها ونحن نسير فى طريق بناء الجمهورية الجديدة.