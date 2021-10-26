/658200/محمد-صلاح-عدت-للدوري-الإنجليزي-من-أجل-إثبات-نفسي-ولا-أريد-مقارنتي-بدروجبا

تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تخطي عدد أهداف ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي الإنجليزي، كالأكثر تهديفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي للاعب أفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "بي إن سبورت" "سعيد بالوصول لأفضل هداف افريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولا أرغب أن يتم تصنيفي من جانب الجماهير كمهاجم مثله".

وزاد "ألعب في مركز الجناح وأتواجد داخل منطقة الجزاء بحثا عن تسجيل الأهداف، ودروجبا مهاجم داخل الصندوق وقدم مستويات كبيرة للغاية".

وواصل "فخور بتواجدي في مركز الجناح وتمكنت من تسجيل عدد أهداف أكثر وفي مباريات أقل، وهذا الأمر أسعدني للغاية".

وتابع "عندما رحلت عن الدوري الإنجليزي، كنت اريد العودة من جديد لإثبات نفسي بأنني قادر على اللعب والعطاء داخل هذا الدوري الصعب".

واختتم "ما حدث هو أنني لعبت جيدا وسجلت أهدافا عديدة وحققت أرقاما قياسية، وهذه نقطة مهمة بالنسبة لي".

في ليلة حزينة على رفاق كريستيانو رونالدو.. محمد صلاح يتربع على عرش الإمبراطورية

حملت مباراة اليوم الرقم 331 لـ الألماني يورجن كلوب على رأس الإدارة الفنية لليفربول، ويحقق فيها الفوز، ويصبح أول مدرب في تاريخ النادي يحافظ على سجل خالٍ من الهزائم في سبع مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وفي السطور التالية، نستعرض المزيد من الأرقام والإحصائيات التي حصدها ليفربول بعد مواجهة اليوم امام مانشستر يونايتد.

محمد صلاح

نجح محمد صلاح اليوم من التسجيل في شباك اليونايتد، ويصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يزور مرمى يونايتد في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في جميع المسابقات.

وكذلك زار محمد صلاح شباك يونايتد ويصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في المباريات الخمس الأولى للريدز في الدوري خارج الديار في موسم واحد بعد سام رايبولد الذي فعل ذلك في موسم 1902-1903.

آخر 12 هدفًا سجلهم البرازيلي روبيرتو فيرمينو جاءوا جميعًا بعيدًا عن آنفيلد "10 منهم في الدوري الإنجليزي" وهو السجل الأطول في تاريخ ليفربول.

أول ظهور لأرنولد

شارك ترينت أليكساندر آرنولد الظهير الأيمن للفريق في مباراته الأولى مع ليفربول في يناير من عام 2017 في أولد ترافورد، ليعود اليوم ويتألق في اول ملعب ظهر فيه بالدوري الممتاز.

منذ الخسارة بهدف أمام ساوثهامبتون في يناير الماضي، سجل الريدز هدفًا على الأقل في آخر 21 مباراة للفريق خارج أرضه، ليأتي اليوم ويسجل خماسية نظيفة خارج الديار.