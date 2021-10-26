/658201/عبد-الفتاح-البرهان-سنعمل-معا-من-أجل-بناء-السودان

تحدث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن مسار العملية الديمقراطية فى السودان خلال المرحلة المقبلة.

دوت الخليج

البرهان: القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين

وقال القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان:" القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة وليست أفرادا.

البرهان: سيتم استكمال هياكل الأجهزة القضائية قريبا

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى أنه حدث عدم تراضي ووثوق في الطرف الآخر الذى بدأ بعد التوقيع على اتفاق السلام.

كما شدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى أنه سيتم استكمال هياكل الأجهزة القضائية قريبا.

وتابع حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذى انعقد منذ قليل، قائلًا:" سنحرص على أن يكون المجلس التشريعي من شباب الثورة".

واستكمل:" سنعمل معا من أجل بناء السودان".

وأكد أن القوات المسلحة قامت بمعالجة بعض الأزمات خلال الفترة الماضية.

وتابع:" القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة وليست أفرادا، مؤكدًا على أنها ترفض سيطرة أى جهة أو حزب على السودان".