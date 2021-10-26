/658203/منة-فضالي-تشارك-في-الحكاية-الأخيرة-من-مسلسل-ورا-كل-باب

تخوض الفنانة الشابة منة فضالي بطولة الحكاية الأخيرة من مسلسل «ورا كل باب» والتي اتت بعنوان «سكر مر»، اذ بدأت في تصوير حلقاتها بشكل فعلي استعدادا لعرضها خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحكاية الأخيرة لمسلسل «ورا كل باب»

ويشارك في بطولة حكاية «سكر مر» بجانب الفنانة منة فضالي كل من والفنان مراد مكرم، والفنان محمد على رزق، والفنان أحمد حلاوة، وجارى التعاقد مع البطلة الرئيسية للعمل.

وبدأت قناة الحياة في عرض حكاية جديدة من حكايات مسلسل «ورا كل باب» والتي تحمل اسم «لحظة ضعف» من بطولة الفنان خالد سرحان والتي تعد أولى تجاربه مع الدراما المصرية، والتي تنطلق من السبت حتى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

حكاية «لحظة ضعف»

حكاية «لحظة ضعف» بطولة خالد سرحان، رشا مهدي، حنان سليمان، تامر مجدي، غفران محمود، كريم محجوب، أحمد أبو ريا، إنتاج سينرجي وإخراج منال الصيفي.

وتعد «لحظة ضعف» أولى تجارب الفنان خالد سرحان في الدراما القصيرة، التي تتكون من 5 حلقاتٍ فقط، حيث لم يسبق له المشاركة من قبل في أي من هذه الأعمال، وتمثل الحكاية عودة للفنانة غفران محمد للدراما، بعد ظهورها كضيفة شرف في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، حيث قدمت دور زوجة الضابط الشهيد أحمد سمير الكبير.

مسلسل ورا كل باب

الجدير بالذكر، أن مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

ومن ناحية أخرى بدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.