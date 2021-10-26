/658204/رقية-الهلالي-الغاء-مد-الطوارئ-بالبلاد-شهادة-ثقة-علي-الأمن-والأستقرار-في-الجمهورية-الجديدة

أعلنت النائبة المهندسة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تأيدها التام لقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاص بالغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن قرار الرئيس قرار شجاع وحكيم وتاريخي، وشهادة ثقة من قائد عظيم علي وجود الأمن والاستقرار في الجمهورية الجديدة.

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وقالت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الهدف من أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية للقرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ، نظرًا للظروف التي شهدتها البلاد من اعمال ارهابية عدائية تهددد أمن واستقرار البلاد فضلا عن الظروف الصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، لافته الي أن مصر واجهت في فترة من الفترات وخصوصا بعد أحداث ثورة يناير، ظروفًا صعبةً أضرت بأمنها واستقرارها ما أوجب فرضِ حالةِ الطوارئ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والموطن، لتصبح مصر حقاً واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

رقية الهلالي: الغاء مد الطوارئ بالبلاد شهادة ثقة علي الأمن والأستقرار في الجمهورية الجديدة

وتقدمت النائبة رقية الهلالي، بتحية شكر وإجلال لشهداء مصر الابرار من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل، خير أجناد الارض علي ما قدموه من تضحيات عظمية علي مدار السنوات الماضية من اجل إعادة الامن والاستقرار، لمصرنا الغالية وحفظًا لأمنها، سائلًة المولي عز وجل أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، امس الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء ، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج.