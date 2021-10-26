/658205/النائبة-آية-مدني-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-يؤكد-نجاح-الدولة-المصرية-في-معركتها-ضد-الارهاب

قالت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع انحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، يؤكد انتصار الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

دوت الخليج يرصد نعليق آية مدنس بشأن الغاء حالة الطوارئ

مد حالة الطوارئ

وأضافت مدني، في بيان لها، أن هذا القرار التاريخي يؤكد أن الدولة المصرية انتقلت إلى عهد جديد نحو البناء والتنمية والاستقرار بعد أن نجحت نجاح مبهر في معركتها ضد الإرهاب، مشيره إلى أن الرئيس السيسي والقوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل وعدوا باقتلاع جذور الارهاب والتطرف نهائيًا فأوفوا".

وأكدت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بعد هذا القرار فإن بلادنا ينتظرها مستقبل مشرق وباهر وزاخر بالخير والنماء.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."