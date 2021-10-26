/658208/زينة-تحذف-صور-نجلها-بتشيرت-محمد-صلاح-لهذا-السبب

حذفت الفنانة الشابة زينة صورة نجلها التي شاركتها مع الجمهور في مساء يوم أمس والتي ظهر بها مرتديا تشيرت لاعب كرة القدم الشهير، فخر العرب محمد صلاح، احتفالا بفوزه على فريق مانشستر يونايتد بتسجيل هاتريك في مرماه، وذلك بسبب تصدرها تريند موقع جوجل.

دوت الخليج يكشف حذف زينة صور نجلها بعد تصدرها التريند

وكانت زينة تصدرت محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بسبب هذه الصورة والتي أرفقت عليها تعليق مثير حول محمد صلاح فقالت: “ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"، لكنها سرعان ما حذفت الصورة دون التوضيح بأي مبرر لفعل ذلك.

الجدير بالذكر، أنه حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

نجوم الفن يهنئون محمد صلاح بكلمات مؤثرة

على نفس السياق حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء تهنأة النجم المصر، فخر العرب محمد صلاح بتوجيه بعض الرسائل والكلمات المؤثرة له، اذ قالت منى الشاذلي بأنه أضاف فخر وسعادة عريمة لمصر: ““نبات على فرحة بسبب محمد صلاح .. ونصحا اليوم اللي بعده بردو مبسوطين واحنا بنشوف العالم وهو بيتغنى باسمه .. شكرا على كل الفرحة والافتخار ده".

و نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة لصلاح عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "الوحش المصري محمد صلاح، ربنا يحفظه من شر حاسد وحاقد".

كما نشرت الفنانة نجلاء بدر صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها مهنئه الشعب المصري قائلة: "مبروك علينا وجودك".

زينة تتألق في مسلسل كله بالحب

وفي سياق أخر، تألقت الفنانة المصرية زينة في مسلسلها الرمضاني المنقضي “كله بالحب”، والذي تولى تأليفه السناريست محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان، وأحدث جدلا واسعة عبر السوشيال ميديا وبين زينة وأبطال العمل بسبب تصدر زينة تتر المسلسل لثلاث مرات وإهمال باقي النجوم.