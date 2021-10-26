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عقدت لجنة الشؤن المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للحكومة بحضور وزير المجالس النيابية علاء فؤاد وومثلي الحكومة .

دوت الخليج ومن المقرر ان تستمر اللجنة الاقتصادية اليوم فى عقد اجتماع اخر لمناقشة مشروع قانون باصدار قانون التامين الموحد . صور .. اقتصادية الشيوخ تناقش مشروع قانون التخطيط العام ..وسرى الدين سيعرض بجلسة 7نوفمبر ة الشيوخ وأكد الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على أهمية مناقشات اللجنة حول مشروع قانون التخطيط العام للحكومة، مشيرا الى ان اللجنة سوف تقوم باخذ الموافقة بعد مداولات ومناقشات اعضاء اللجنة التي ستستمر على مدار الايام القادم لاعداد تقريرها النهائي حول مشروع القانون ليتم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ القادمة يوم 7 نوفمبر القادم .

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