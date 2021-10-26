/658211/المجموعة-الافريقية-تؤمن-الظهور-الأول-لجماهير-الزمالك-بالمدرجات

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك مع إنبي، مساء اليوم الثلاثاء 26/10/2021، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، حيث انتشرت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية بالاستاد قبل ساعات من بدء المباراة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية التفاصيل ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، فضلًا عن تأمين غرف اللاعبين والممرات. كما شكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، والتواصل مع رجال الأمن بالاستاد، وخلق أجواء آمنة للجماهير التي تحضر المباراة لأول مرة في مباريات الزمالك. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي. خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

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