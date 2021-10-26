«عن طريق تحديث البيانات».. تفاصيل القبض على ربة منزل بتهمة الإستيلاء على أموال عملاء البنوك

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نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، منذ قليل، في إلقاء القبض على ربة منزل بتهمة ممارسة نشاطًا إجراميا تخصص في الإستيلاء على أموال عملاء البنوك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على ربة منزل بتهمة الإستيلاء على أموال عملاء البنوك

وكشفت تحريات الإدارة العامة، قيام كلٍ من ربة منزل وزوجها، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة من خلال الإتصال الهاتفي العشوائي بالمواطنين وإيهامهم بأنهما موظفى خدمة العملاء بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد أو شركات الإتصالات.

بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة

وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وقيامهما بعد ذلك بإستخدام تلك البيانات المستولى عليها فى عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشراء بضائع ومنتجات تجارية.

كما كشفت تحريات رجال التحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيامهما بإجراء العديد من العمليات الشرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني لشراء هواتف محمولة، وحتى يكونا بمنأى عن القبض عليهم، وإكتشاف أمرهما يتقابلا مع مندوبي تلك الشركات خلال إستلامهما البضائع بإسم منتحل وأماكن عامة.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

القبض على المتهمة الأولى وهروب المتهم الثاني

وعلى الفور تم القبض على المتهمة الأولى خلال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتها «4 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامي، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامى »، رسائل نصية مرسلة من شركات التسوق الإلكترونى تحوى أكواد لتنفيذ العمليات الشرائية بتلك الشركات – صور للعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية – إيصالات إستلام منسوبة لشركات التسوق الإلكترونى تفيد إستلامها الشحنات بإسم منتحل – إرقام مختصرة «الخط الساخن»، للعديد من شركات التسوق الإلكترونى" علب كرتونية منسوبة للعديد من شركات التسوق الإلكترونى العاملة بالبلاد ، وبمواجهتها أمام رجال المباحث عن الواقعة، إعترفت بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى .

هذا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود للقبض على المتهم الهارب «زوجها» المشترك معها في الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية وخاصة بطاقات الدفع الإلكتروني.