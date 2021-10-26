جدة - نرمين السيد - علم موقع دوت الخليج، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعرضت لوعكة صحية أمس الإثنين، نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج ومتابعة حالتها الصحية وجرى نقلها إلى العناية المركزة.





وأجرت الدكتورة هالة زايد، فحوصات طبية، أثبتت معاناتها من أزمة قلبية نتيجة الإجهاد والإرهاق خلال الفترة الأخيرة. وبذلت الدكتورة هالة زايد، مجهودًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، لمتابعة أزمة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، بالإضافة إلى جولاتها لعدد من دول العالم الصديقة لمصر لفتح مجالات للتعاون فى مجال اللقاحات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص- وزيرة الصحة تتعرض لأزمة قلبية.. فى العناية المركزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.