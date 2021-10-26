السفير المصرى فى بودابست: جرعات لقاح استرازينكا هدية من الشعب المجرى لمصر

جدة - نرمين السيد - شهد السفير محمد الشناوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، عملية شحن 250 ألف جرعة لقاح استرازينكا قدمتها المجر هدية لمصر فى إطار التعاون الوثيق بين البلدين فى مجال مكافحة وباء فيروس كورونا.





وأكد السفير محمد الشناوى، أن الجرعات المقدمة من الشعب المجرى إلى الشعب المصرى، والتى تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى المجر فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجارى، تأتى فى إطار العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية فى البلدين، وتعكس عمق وقوة العلاقات بين مصر والمجر.

وأضاف السفير المصرى، أنه من المأمول أن تشهد الفترة القادمة خطوات فعالة على صعيد التعاون الثنائى بين مصر والمجر فى مجال مكافحة فيروس كورونا.