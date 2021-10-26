وأكد السفير محمد الشناوى، أن الجرعات المقدمة من الشعب المجرى إلى الشعب المصرى، والتى تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى المجر فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجارى، تأتى فى إطار العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية فى البلدين، وتعكس عمق وقوة العلاقات بين مصر والمجر.
وأضاف السفير المصرى، أنه من المأمول أن تشهد الفترة القادمة خطوات فعالة على صعيد التعاون الثنائى بين مصر والمجر فى مجال مكافحة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى بودابست: جرعات لقاح استرازينكا هدية من الشعب المجرى لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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