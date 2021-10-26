وزيرة الهجرة ومحافظ بني سويف يعقدان لقاء جماهيريا مع أهالي قرية الحرجة...

السفيرة نبيلة مكرم: السيد الرئيس أطلق مبادرة "مراكب النجاة" ليعلن لكل المصريين إن "ولادنا غاليين"

د. محمد هاني غنيم: نثمن حرص وزارة الهجرة على علاج أسباب الهجرة غير الشرعية في المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة بجانب توفير البدائل الآمنة

رئيس مجلس أمناء "صناع الخير": نشارك في مبادرة "مراكب النجاة" بخدمات خيرية بتكلفة 5 مليون جنيه

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اللقاء الجماهيري بأهالي قرية الحرجة مركز ناصر، التي تعد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضمن برنامج زيارة وزيرة الهجرة للمحافظة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وخلال اللقاء، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة: "إن أبناءنا هم أغلى ما لدينا، ومسئوليتنا في الدولة المصرية حماية أولادنا في كل مكان، ويجب علينا حماية أولادنا من تجار الهجرة غير الشرعية والحفاظ عليهم من المجهول، ولذلك فإن مبادرة مراكب النجاة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتؤكد إن أولادنا غاليين، ولتمد يدها لكل الشباب المصري الراغب في الهجرة".

وذكرت وزيرة الهجرة تضحيات الشباب المصري في الجيش والشرطة في سيناء الذين يحافظون على بلدهم، ونتيجة هذه التضحيات استطاعت مصر أن تعبر مرحلة عصيبة من عمر الوطن، ويجب أن يكون لدينا نفس الروح والصبر والعزيمة.

ووجهت الوزيرة تحية خاصة للمرأة المصرية في بني سويف لما تبذله من جهد للحفاظ على أسرتها، ولديها من القدرة على إثناء أبنائها عن قرار الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية حرام كونها سلوك غير شرعي، حيث يُعرض الشخص المقبل على الهجرة غير الشرعية نفسه للموت.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن القيادة السياسية تحافظ على حياة المواطن المصري، ويعكس ذلك التعاون بين الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة من خلال مبادرة "مراكب النجاة"، حيث تقدم المبادرة التوعية وكذلك التدريب والتأهيل للشباب حتى يصبحوا مستعدين لسوق العمل الداخلي والخارجي، هذا بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بالمحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخلال اللقاء الجماهيري، أشاد د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير البدائل الآمنة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مثمنا الحرص على علاج أسباب الهجرة غير الشرعية، وتحسين الخدمات وحياة المواطنين.

وتابع غنيم أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود أكبر المشروعات الإنسانية لتحسين حياة المواطنين، مضيفا أن المشروع القومي الكبير "حياة كريمة" تتضمن مركزين من مراكز المحافظة بميزانية بلغت ١٢ مليار جنيه في ٦٦ قرية بمركزي ناصر وببا.

ووجه غنيم رسالة للشباب وقال: "إن هناك 23 شابا من سمسطا عادوا من طريق الهجرة غير الشرعية بمعجزة، ولا نريد اختيار طريق الموت، بل العمل لتنمية مهاراتكم لتجدوا فرصة أحسن"، مثمنا ما تقدمه وزارة الهجرة من جهود لتصل إلى القرى والنجوع والتعاون مع كل مؤسسات الدولة لتحقيق الحياة الكريمة وتحقيق الرفاهية.

من جانبه، أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، في كلمته باللقاء الجماهيري، أن المؤسسة بصدد تنفيذ خطة لمشاركتها في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليون جنيه، حيث تقدم سلاسل من قوافل طبية لأهالي القري المستهدفة للكشف على أمراض العيون وصرف الأدوية وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماماً، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للأسر المستهدفة بقيمة إجمالية تتجاوز 5 مليون جنيه في خطه زمنية تناهز العام.

وأوضح زمزم، في كلمته، أن مؤسسة صناع الخير سوف تشارك من خلال مبادراتها "لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض الجلدية شديدة الاحتياج، في علاج الأهالي في القري المستهدفة، كذلك علاج مرضى القدم السكري من خلال مبادرة "قدم صحيح".

ومن ناحيتها، قالت النائبة منى عبد الله إن مبادرات وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج تحافظ على الهوية الوطنية لأولادنا بالخارج، واليوم تشهدون عملية تنمية حقيقية داخل المحافظة.

وفي ختام اللقاء الجماهيري، قام السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ عن مركز ناصر محافظة بني سويف، بمنح درع التكريم للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تقديرا لدورها وجهودها، وكذلك تكريم السيد/ مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير للتنمية.