مصادر بوزارة الصحة: نقل الدكتورة هالة زايد للعناية المركزة

تعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لوعكة صحية أمس الاثنين، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ومتابعة حالتها الصحية، بعد أن تم نقلها الي غرفة العناية المركزة.
كشفت مصادر بوزارة الصحة أن الفحوصات الطبية الأولية للدكتورة هالة زايد أشارت إلى أنها تعاني أزمة قلبية نتيج الإجهاد والإرهاق.
وقامت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مجهودات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات للمصريين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إضافة إلى جولاتها المكوكية في دول العالم والقارة الأفريقية لتوحيد جهود مكافحة الفيروس القاتل وتوفير اللقاحات.
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