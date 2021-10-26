الدوري المصري.. استعدادات لاعبي المقاولون العرب والشرقية للدخان قبل بداية المباراة «صور»

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تبدأ بعد قليل مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أحمد دياب: سيكون هناك تغيير لشكل درع الدوري الجديد.. ونسعى لحل أزمات الأندية بشكل مستمر

وجه أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، الشكر لكل من ساهم في ظهور اليوم الأول لبطولة الدوري الممتاز بشكل يليق بكرة القدم المصرية، ويأتي على رأسهم جميع مؤسسات الدولة المصرية ووزارة الداخلية بعد عودة الروح للمدرجات اليوم بتواجد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "هناك عمل كبير على تسويق بطولة الدوري المصري، وكان هناك تفهم لأزمة مباراة الزمالك وإنبي، وايضا الأهلي والإسماعيلي، ونبحث دائما عن الحلول وليس الأزمات، وتمكنا أن نقوم بتقديم الحلول الخاصة بمباراة الزمالك".

طلائع الجيش والشرقية للدخان

وزاد "العمل فقط من أجل كرة القدم المصرية، ولابد أن يكون هناك تركيز خلال الفترة القادمة من أجل إنهاء الأزمات للأندية، وأشكر خالد رفعت على تنظيم تيم السوشيال ميديا للرابطة وهذا الأمر كبداية فقط، والقادم أفضل، وهناك خطط كبيرة، ونهتم بالاقتراحات التي يتم إرسالها لنا عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك"ز

وأكمل "سيكون هناك تغيير في شكل درع الدوري ولو البطولة، وهذا الأمر في الخطة على طاولة الاجتماعات ولدينا وقت جيد لنهاية الموسم للاستقرار على الوضع النهائي".

واختتم "أشكر الجميع على الإشادة، والصراحة ستكون الشئ الأساسي مع الجماهير ولا نخجل من أي شئ وسنعلن للجماهير على كل ما يحدث من أجل النهوض بكرة القدم المصرية".