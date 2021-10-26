طارق الشناوي:«انتشال التميمي سيواصل قيادته الفنية لمهرجان الجونة»

/658217/طارق-الشناويانتشال-التميمي-سيواصل-قيادته-الفنية-لمهرجان-الجونة

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن حقيقة استقالة انتشال التميمي من منصب إدارة مهرجان الجونة السينمائي التي انتشرت خلال الفترة الماضية وخاصة بعد حادث فيلم ريش الذي مثل أزمة كبيرة للمهرجان بشكل عام.

دوت الخليج يرصد حقيقة استقالة طارق الشناوي من منصبه

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “انتشال التميمي سيواصل قيادته الفنية لمهرجان الجونة في دورته السادسة وغير صحيح تماما ما تردد عن الاستعانة ببيتر سكارليت لإدارة المهرجان ...من المنتظر أن يصدر خلال ساعات بيان بهذا المعني من قبل إدارة المهرجان...ملحوظة هذه فقط معلوماتي وليست لدي حتي الآن معلومات أخرى”.

وكان قد انتشرت أنباء على لسان الصحفي هاني عزب بشأن رحيل الناقد العراقي انتشال التميمي من منصب مدير مهرجان الجونة السينمائي وتولي العالمي بيتر سكارليت، في إشارة منه إلى أن النجمة يسرا تعد كلمة السر في ذلك الأمر.

أنباء رحيل انتشال التميمي

وكتب هاني عزب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بعد الأزمة التي وقعت بين انتشال والفنانة يسرا قبل انطلاق المهرجان ورغم محاولات الصلح في المؤتمر الصحفي ولكن النفوس لم ترجع كانت من قبل، ورشحت الفنانة الكبيرة بيتر سكارليت خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس".

وتابع: "بالفعل تواصلت يسرا مع العالمي بيتر سكارليت الذي يعد من أصدقائها المقربين، وحضر إلى الجونة لمتابعة المهرجان عن قرب، ثم عقد جلسات مع آل ساويرس قبل تحديد القرار الرسمي والنهائي فيما بعد".

وأضاف هاني عزب: "ويتميز بيتر سكارليت بسيرة ذاتية هائلة وخبرة كبيرة في أشهر وأهم المهرجانات الدولية حيث تولي منصب المدير التنفيذي لمهرجان أبو ظبي السينمائي عدة سنوات.. وأيضا تولى مهمة إدارة مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي لمدة 20 عامًا، ومهرجان مار ديل بلاتا السينمائي في الأرجنتين، وهو المهرجان السينمائي الوحيد والأكبر في أمريكا اللاتينية، وغيرها من الخبرات العظيمة اللي كونها علي مدار سنوات عمله".

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.