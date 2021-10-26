/658218/النائبة-ولاء-التمامي-إلغاء-الطوارئ-رسالة-لدول-العالم-أن-مصر-تسير-بأقدام-ثابتة-لبناء-الجمهورية-الجديدة

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ ، يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت التصدي للتحديات والمؤامرات الداخلية أو الخارجية التي كانت تستهدف زعزعة واستقرار أمن البلاد.

دوت الخليج يرصد تعليق ولاء التمامي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ

إلغاء مد حالة الطوارئ

وأضافت "التمامي" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يعكس دخول مصر في المرحلة الطبيعية غير الاستثنائية نتيجة للجهد الكبير الذي حدث في السنوات الماضية المتعلقة ببناء الدولة والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية ودحرها بشكل أعاد الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن قرار وقف حالة الطوارئ رسالة إلى دول العالم أجمع بأن مصر تسير بأقدام ثابتة مستقرة أمنة وفي تقدم لبناء الجمهورية الجديدة، موجهة التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل القضاء على قوى الشر التي كانت تريد نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة العربية بأكملها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك،أمس الإثنين، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

وتابع قائلاً: معًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، دوت الخليج، دوت الخليج، دوت الخليج.