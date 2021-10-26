محمد الشناوي يعود لتدريبات الأهلي استعدادا للزمالك.. تفاصيل

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عاد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، لتدريبات الفريق اليوم، وذلك تمهيدا للانضمام للتدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد محمد الشناوي في تدريب الفريق الأحمر اليوم، وبدأ بالجري على جانبي الملعب، وذلك تنفيذا للبرنامج التأهيلي، قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام ليبيا، بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن افتتاحية الدوري للأهلي أمام الإسماعيلي غدا.

وتقام بماراة الأهلي والإسماعيلي غدا الأربعا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء.

أبو عبلة: محمد الشناوي قريب من العودة ولديه برنامج استشفائي ينتظم به

خضع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لأشعة جديدة صباح اليوم الأربعاء، أثبتت تحسن حالته بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة المنتخب الأول امام ليبيا في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها محمد الشناوي أثبتت التئام التمزق بنسبة تصل إلى ٦٠%، وهو أمر جيد يشير إلى تحسن حالة اللاعب.

برنامج الشناوي في الإستشفاء

وأوضح أبو عبلة أن الشناوي يقوم بتنفيذ برنامج استشفائي وتدريبات علاج طبيعي خلال الفترة الحالية حتى يتعافى تمامًا من الاصابة، تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات وفقًا للمدة الزمنية المحددة له من البداية.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح مواطن القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا ١-١ في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.