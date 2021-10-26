«منبع البهجة والسعادة».. إلهام شاهين تهنئ هاني رمزي بعيد ميلاده ال 57

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يحتفل ،اليوم الثلاثاء، النجم الكوميدي هاني رمزي بعيد ميلاده ال 57،حيث أنه من مواليد 26 أكتوبر 1964، استطاع خلال تلك السنوات أن يضع بصمة خالدة في عالم الكوميديا.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنانة إلهام شاهين للنجم هاني رمزي بمناسبة عيد ميلاده.

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد هاني رمزي

وحرصت النجمة القديرة إلهام شاهين على تهنئته بتلك المناسبة، فنشرت صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا هاني، يا فنان يا جميل، يا منبع البهجة والسعادة.. ربنا يسعد قلبك ويزيدك نجاح.

السيرة الفنية لإلهام شاهين

ولد هاني رمزي، عام 1964 في محافظة المنيا وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية، وكان ظهوره للمرة الأولى مع الفنان وحيد سيف في مسرحية «عايزة مليونير».

ثم عمل مع الفنان المسرحي محمد صبحي في فرقته وقدم معه مسرحيات «تخاريف» و «وجهة نظر».

اتجه هاني رمزي للسينما في أواخر التسعينيات وقدم عدة أدوار مساعدة في أفلام «صعيدي في الجامعة الأمريكية وناصر 56 والحب الأول».

بدأ هاني رمزي الحصول على أدوار البطولة في السينما والتليفزيون منذ عام 2001، من أشهر أفلامه:«جواز بقرار جمهوري، غبي منه فيه، عايز حقي».

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها

على الجانب الآخر، أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بعدما أعلنت التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل أسم «أعداء مصر الخمسة».

وقالت إلهام خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».

وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه». وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».

إلهام شاهين تؤيد تعليم طلبة الطب على جثتها

وأضافت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر: "الأعضاء هياكلها الدود والتراب .. عاوزة أعرف إيه اللي يمنع إننا نتبرع بالأعضاء"، وأكدت معقبة: "معنديش مشكة طالب الطب يتعلم في جثتي.. معنديش مانع أساهم بأي حاجة بخير من أجل البشرية".

واقترحت إلهام، أن تُشارك الدولة عبر إحدى المعنية بتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وذلك من خلال التوقيع على إقرار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.