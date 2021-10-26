/658223/سيد-عبد-الحفيظ-يكشف-أخر-تطورات-حالة-وليد-سليمان

خاض وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا منفردا في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن جانبه قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

إصابة وليد سليمان

وغادر وليد سليمان مباراة الأهلي والحرس الوطني لإصابته بارتجاج خفيف في المخ.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامجا تدريبيا لوليد سليمان اليوم وغدا في الجيم، وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.

موعد معسكر الأهلي

ويغادر الأهلي القاهرة عصر اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لانطلاق مشوار الفريق في الدوري الممتاز غدا.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

التقى الأهلي بفريق الإسماعيلي في 115 مباراة ببطولة الدوري فقط وحقق الأهلي الفوز في 59 مباراة فيما نجح الإسماعيلي في الفوز بـ 22 مباراة فيما فرض التعادل نفسه في 34 مباراة خلال تلك المواجهات سجل الأهلي 169 هدف مقابل 93 هدف لنادي الإسماعيلي.

ومن جهة اخرى تقابل الأهلي الإسماعيلي في 138 مباراة بمختلف البطولات فاز الاهلي في 71 مباراة وخسر في 29 وتعادلا في 38 مباراة

خلال تلك المباريات سجل الأهلي 206 أهداف والإسماعيلي 117 هدف.

تصريحات سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سعيد بفوز الأهلي على الحرس الوطني، والتأهل للدور القادم.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، ودائما هذه الأدوار بها العديد من المفاجآت، وكان آخرها اليوم خروج مازيمبي أمام فريق من جنوب أفريقيا”.

وزاد "نسعى لتواجد العديد من اللاعبين معنا خلال الفترة القادمة، وأهمهم بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبد القادر، ونسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التاولي".